11.06.2020 09:05

Под Харьковом пьяный мужчина подорвал себя гранатой

Полицейские Харьковщине устанавливают обстоятельства гибели человека в Лозовском районе.



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Сообщение о происшествии в пгт. Краснопавловка поступило 10 июня около 22:30 по спецлинии полиции 102.



Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой. Мужчина от полученных травм погиб.

Сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.



Факт происшествия зарегистрирован в Едином учете Лозовского ОП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.