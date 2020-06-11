Под Харьковом пьяный мужчина подорвал себя гранатой

Полицейские Харьковщине устанавливают обстоятельства гибели человека в Лозовском районе.
Сообщение о происшествии в пгт. Краснопавловка поступило 10 июня около 22:30 по спецлинии полиции 102.
Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой. Мужчина от полученных травм погиб.
Сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Факт происшествия зарегистрирован в Едином учете Лозовского ОП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Секрет успеха этого дня прост: практичность, практичность и еще раз практичность. Остальное приложится.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
По народному календарю 10 июня – Никита Гусятник. Согласно поверью, Никита оберегает гусят от орлов, ястребов и других хищников.
влажность:
давление:
ветер: