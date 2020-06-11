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11.06.2020  09:05   

Под Харьковом пьяный мужчина подорвал себя гранатой

Полицейские Харьковщине устанавливают обстоятельства гибели человека в Лозовском районе.


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Сообщение о происшествии в пгт. Краснопавловка поступило 10 июня около 22:30 по спецлинии полиции 102.

Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой. Мужчина от полученных травм погиб.

Сотрудники следственно-оперативной группы проводят осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином учете Лозовского ОП, решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, смерть, полиция, харьков
 
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