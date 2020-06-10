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10.06.2020  13:49   

Афера на 5 миллионов: незаконно доставшуюся землю пришлось вернуть

Государству возвращен земельный участок лесного фонда.


//pravda.com.ua
Дергачевской местной прокуратурой обеспечено выполнение решения суда и возвращен в госсобственность земельный участок лесного фонда общей площадью 2 га и стоимостью 5 млн грн.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, удовлетворяя иск местной прокуратуры, Харьковский апелляционный суд пришел к выводу, что земельный участок лесного фонда вопреки требованиям ст.  19 Конституции Украины, Земельного кодекса Украины и Лесного кодекса Украины, незаконно передан в собственность гражданину для ведения личного крестьянского хозяйства.
 
В настоящее время местной прокуратурой приняты меры по отмене органом регистрации вещного права на спорный земельный участок по вышеуказанному гражданином, земельный участок лесного назначения возвращен в государственную собственность.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков, участок земли
 
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