10.06.2020 13:49

Афера на 5 миллионов: незаконно доставшуюся землю пришлось вернуть

Государству возвращен земельный участок лесного фонда.



//pravda.com.ua

Дергачевской местной прокуратурой обеспечено выполнение решения суда и возвращен в госсобственность земельный участок лесного фонда общей площадью 2 га и стоимостью 5 млн грн.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, удовлетворяя иск местной прокуратуры, Харьковский апелляционный суд пришел к выводу, что земельный участок лесного фонда вопреки требованиям ст. 19 Конституции Украины, Земельного кодекса Украины и Лесного кодекса Украины, незаконно передан в собственность гражданину для ведения личного крестьянского хозяйства.

В настоящее время местной прокуратурой приняты меры по отмене органом регистрации вещного права на спорный земельный участок по вышеуказанному гражданином, земельный участок лесного назначения возвращен в государственную собственность.