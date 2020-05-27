Жесткое ДТП на Старой Салтовке (ФОТО, ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 27 мая Сегодня все в ваших руках! Отстаивать свою позицию будет проще обычного. И самое главное: любые принятые решения будут конкретны, практичны и перспективны.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 27 мая Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков; местами по области туман, видимость 200-500 м. Днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.