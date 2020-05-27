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27.05.2020  19:45   

Жесткое ДТП на Старой Салтовке (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Салтовке - жесткое ДТП.

Так, на Салтовском шоссе, 141 столкнулись легковушки.

По предварителной информации, есть пострадвашие.

Подробностей о случившемся пока нет.   

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков, салтовка
 
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