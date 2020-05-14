В Харькове сотрудника почты заставили оплатить чужие ботинки

Оплатить стоимость ботинок продавцу вынужден был почтовый сотрудник, который упустил нерадивого клиента.
Мужчина из Харькова обулся на зиму за счет сотрудника «Новой почты». Правда, позже деньги за обувь пришлось вернуть с излишком.
Как выяснилось из материалов Единого судебного реестра, инцидент произошел в декабре 2019 года. В один из вечеров клиент зашел в отделение «Новой почты» на Московском проспекте, чтобы получить заказанные зимние ботинки. Оплатить обувь должен был после примерки, наложенным платежом.
Оператор передал мужчине коробку с кожаными ботинками за 2 200 гривен и отошел по делам, пока тот взялся за примерку. Клиент, удостоверившись, что обувь ему подходит, а сотрудник почты за ним не следит - спокойно вышел из помещения, не расплатившись.
Оплатить стоимость ботинок продавцу вынужден был почтовый сотрудник, который упустил нерадивого клиента.
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