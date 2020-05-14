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14.05.2020  08:18   

В Харькове сотрудника почты заставили оплатить чужие ботинки

Оплатить стоимость ботинок продавцу вынужден был почтовый сотрудник, который упустил нерадивого клиента.


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Мужчина из Харькова обулся на зиму за счет сотрудника «Новой почты». Правда, позже деньги за обувь пришлось вернуть с излишком.

Как выяснилось из материалов Единого судебного реестра, инцидент произошел в декабре 2019 года. В один из вечеров клиент зашел в отделение «Новой почты» на Московском проспекте, чтобы получить заказанные зимние ботинки. Оплатить обувь должен был после примерки, наложенным платежом.

Оператор передал мужчине коробку с кожаными ботинками за 2 200 гривен и отошел по делам, пока тот взялся за примерку. Клиент, удостоверившись, что обувь ему подходит, а сотрудник почты за ним не следит - спокойно вышел из помещения, не расплатившись.

Оплатить стоимость ботинок продавцу вынужден был почтовый сотрудник, который упустил нерадивого клиента.

Когда за дело взялась полиция и злодея отыскали – он вернул сотруднику почты долги. Однако дело все же дошло до суда.

Червонозаводский райсуд Харькова оштрафовал воришку на 850 гривен.

Источник:   ГХ
 Тэги:  суд, ботинки, харьков, полиция, розыск
 
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