13.05.2020 14:30

Драка водителей: опасная езда закончилась конфликтом (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.



//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Плехановской произощед конфликт между водителлями.

Опасная езда водилы легковушки привела к его драке на дороге с водителем фуры, авто которого он подрезал.

В результате в конфликт были вовлечены еще несколько автолюбителй.