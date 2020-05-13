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13.05.2020  14:30   

Драка водителей: опасная езда закончилась конфликтом (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на Плехановской произощед конфликт между водителлями.

Опасная езда водилы легковушки привела к его драке на дороге с водителем фуры, авто которого он подрезал.

В результате в конфликт были вовлечены еще несколько автолюбителй. 

Тэги:  драка, конфликт, харьков, плехановская
 
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