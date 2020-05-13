Драка водителей: опасная езда закончилась конфликтом (ВИДЕО)

Об инциденте сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на Плехановской произощед конфликт между водителлями.
Опасная езда водилы легковушки привела к его драке на дороге с водителем фуры, авто которого он подрезал.
В результате в конфликт были вовлечены еще несколько автолюбителй.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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