06.05.2020 19:58

Трагедия на глазах родителей: обвал песка погубил ребенка

Медикам не удалось спасти 8-летнюю девочку.



//kh.dsns.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 мая 2020 года около 15:20 в Золочевский райотдел полиции поступила информация о том, что вблизи пгт Золочев детей засыпало песком.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители отделения.

По приезде на место трагедии стало известно, что трое детей 9, 8, 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера.

Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком.

Двух из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом лишь через 15-20 минут без сознания.

Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось.

Следственным отделом Золочевского отделения полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2. ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.