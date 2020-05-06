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06.05.2020  19:58   

Трагедия на глазах родителей: обвал песка погубил ребенка

Медикам не удалось спасти 8-летнюю девочку.


//kh.dsns.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 6 мая 2020 года около 15:20 в Золочевский райотдел полиции поступила  информация о том, что вблизи пгт Золочев детей засыпало песком.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководители отделения.
 
По приезде на место трагедии стало известно, что трое детей 9, 8, 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера.
 
Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком.
 
Двух из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом лишь через 15-20 минут без сознания.
 
Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенка спасти не удалось.
 
Следственным отделом Золочевского отделения полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п.2 ч.2. ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
 
Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  погибла девочка, смерть, харьков, засыпало песком, обвал, карантин
 
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