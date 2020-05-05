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05.05.2020  15:15   

Из-за дождя часть рынка «Барабашово» оказалась затопленной (ФОТО, ВИДЕО)

В пресс-службе ТЦ заверили, что все торговые объекты в безопасности


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Из-за обильных осадков часть харьковского рынка “Барабашово” оказалась затопленной. Об этом 5 мая сообщили очевидцы, опубликовав соответствующие фото. 

На снимках видно, что колеса проезжающих автомобилей наполовину скрыты водой. У некоторых машин уровень воды достигает номерных знаков. 

В пресс-службе “Барабашово” рассказали, что в одной из низин торговый центр соседствует с частным сектором, который и отводит воду на территорию рынка.

“Ливневки работают исправно и по состоянию на 14:30 вода ушла, препятствий для движения транспорта нет. Угрозы для торговых объектов тоже нет”, — сообщили в пресс-службе рынка.

 

Источник:   newsroom
 Тэги:  дождь, ливневка, харьков, рынок, затопление
 
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