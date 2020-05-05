Из-за дождя часть рынка «Барабашово» оказалась затопленной (ФОТО, ВИДЕО)

В пресс-службе ТЦ заверили, что все торговые объекты в безопасности
Из-за обильных осадков часть харьковского рынка “Барабашово” оказалась затопленной. Об этом 5 мая сообщили очевидцы, опубликовав соответствующие фото.
На снимках видно, что колеса проезжающих автомобилей наполовину скрыты водой. У некоторых машин уровень воды достигает номерных знаков.
В пресс-службе “Барабашово” рассказали, что в одной из низин торговый центр соседствует с частным сектором, который и отводит воду на территорию рынка.
“Ливневки работают исправно и по состоянию на 14:30 вода ушла, препятствий для движения транспорта нет. Угрозы для торговых объектов тоже нет”, — сообщили в пресс-службе рынка.
В этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Днем местами значительные дожди, град и шквал, 15-20 м/с.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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