На Салтовке сбили велосипедиста

Водителей предупреждают о пробке в сторону центра.
О дорожно-транспортном происшествии с участием велосипедиста, которое произошло утром 5 мая, сообщили очевидцы в соцсетях.
«На Героев труда в сторону центра, за Журавлевским мостом сбили велосипедиста», – говорится в сообщении.
Официальная информация уточняется.
По информации паблика, авария затруднила движение. Пробка тянется от Каравана.
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