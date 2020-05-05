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05.05.2020  09:18   

На Салтовке сбили велосипедиста

Водителей предупреждают о пробке в сторону центра.


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О дорожно-транспортном происшествии с участием велосипедиста, которое произошло утром 5 мая, сообщили очевидцы в соцсетях.

«На Героев труда в сторону центра, за Журавлевским мостом сбили велосипедиста», – говорится в сообщении.

Официальная информация уточняется.

По информации паблика, авария затруднила движение. Пробка тянется от Каравана.

Тэги:  дтп, велосипед, харьков
 
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