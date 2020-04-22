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22.04.2020  12:12   

Пылающий «Transporter» протаранил фасад частной клиники (ФОТО)

В Харькове на проспекте Победы, 67в автомобиль врезался в фасад офисного здания и спровоцировал пожар.


://kh.dsns.gov.ua

22 апреля в 2:58 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел у административного здания на пр. Победы, 67 В в Харькове. Возгорание возникло в микроавтобусе «Volkswagen Transporter», стоявший рядом со зданием. Во время пожара авто сдвинулся с места и въехало в фасад этого здания. Огонь от микроавтобуса перевернулся на отделку фасада.

К месту происшествия прибыло 2 отделения Службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей общая площадь пожара составляла около 10 кв.м. Пожарные немедленно приступили к тушению пожара. Ее локализация состоялась в 3:23, ликвидация - в 03:50. Кроме отделка фасада и внутренних помещений здания, а также самого микроавтобуса, повреждения получил еще и автомобиль «Geely», у которого оплавились задние фонари.

По предварительным данным причиной пожара является занесение открытого источника зажигания извне. По данному факту проводятся соответствующие следственные действия правоохранительными органами.

 

 

Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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