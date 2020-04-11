Главная Новости Криминал и происшествия Появились фото смертельного ДТП, в котором пострадали медики «скорой»
11.04.2020  09:56   

Появились фото смертельного ДТП, в котором пострадали медики «скорой»

В результате ДТП, которое произошло в ночь с 10 на 11 апреля, погибли три человека, четверо пострадавших доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.


://hk.npu.gov.ua

Сообщается, что на окружной дороге города Харькова случилось жуткое ДТП. Произошло столкновение лоб в лоб кареты скорой помощи и легкового автомобиля марки Daewoo Sens. Трагедия произошла около 22:00 вблизи 5 км окружной дороги Харькова. Как сообщает полиция в результате трагедии погибло три человека и еще четверо доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. 

"Автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении Национальной полиции. 

Также известно, что погиб пассажир легкового автомобиля. Им оказался мужчина 33 лет. Также от полученных травм на месте скончался и водитель скорой помощи. Медики, которые прибыли на место происшествия констатировали смерть у троих участников ДТП. 

На месте происшествия работаю правоохранительные органы, которые установят все детали ДТП. 
 
Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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