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09.04.2020  19:04   

Смертельное ДТП: мотоциклист погиб под колесами легковушки (ФОТО)

Авария произошла на ХТЗ.


Василий Голосный

Как информирует собственный источник, на ХТЗ произошла авария.

На перекрестке Каркача и Луи Пастера стоклнулись мотоцикл и легковушка.

Мотоциклист погиб.

Тэги:  дтп, смерть, харьков, авария
 
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