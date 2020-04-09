Смертельное ДТП: мотоциклист погиб под колесами легковушки (ФОТО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 9 апреля День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.

К концу недели погода в Харькове испортится: прогноз на пятницу, 10 апреля С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.