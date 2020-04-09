Смертельное ДТП: мотоциклист погиб под колесами легковушки (ФОТО)

Авария произошла на ХТЗ.
Как информирует собственный источник, на ХТЗ произошла авария.
На перекрестке Каркача и Луи Пастера стоклнулись мотоцикл и легковушка.
Мотоциклист погиб.
День хорошо подходит для любых важных и ответственных задач. Главное – не растратить свой потенциал на пустяки.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Днем ожидается мелкий дождь, который к вечеру может усилиться.
В этот день в 1989 году американец Дуглас Энгелбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
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