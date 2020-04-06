Прицеп всмятку и груз по всему полю: под Харьковом фура слетела в кювет (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла в воскресенье, 5 апреля.
В Змиевском районе, возле поселка Лиман, с трасс слетета фура. Автомобиль перевернуло.
«Водитель жив, но его зажало в кабине», – сообщают очевидцы.
Фото дорожно-транспортного происшествия разместили в соцсетях.
Официальная информация уточняется.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
6 апреля отмечается Международный день спорта на благо развития и мира.
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