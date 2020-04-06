Главная Новости Криминал и происшествия Прицеп всмятку и груз по всему полю: под Харьковом фура слетела в кювет (ВИДЕО, ФОТО)
06.04.2020  08:29   

Прицеп всмятку и груз по всему полю: под Харьковом фура слетела в кювет (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла в воскресенье, 5 апреля.


// Facebook/ХС

В Змиевском районе, возле поселка Лиман, с трасс слетета фура. Автомобиль перевернуло.

«Водитель жив, но его зажало в кабине», – сообщают очевидцы.

Фото дорожно-транспортного происшествия разместили в соцсетях.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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