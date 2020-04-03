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03.04.2020  15:35   

«Черному» лесорубу не удалось подкупить следователя

Теперь вместе со штрафом за незаконную вырубку леса, предприимчивому дельцу грозит реальный срок и конфискация не только пил и транспорта для кражи дров, но и полная конфискация личного имущества.


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Вв Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины сообщили, что по данным департамента, 36-летний житель Лозовского района Харьковской области был уличен местной полицией в незаконной порубке леса. Мужчину задержали с поличным. Автомобиль, груженный древесиной, изъяли и поместили на штрафплощадку. По факту происшествия начали уголовное производство по ст.246 Уголовного кодекса Украины.

Вскоре нелегальный лесоруб обратился к следователю Лозовского отдела с просьбой вернуть транспортное средство до завершения расследования. За такую ​​"услугу" мужчина пообещал предоставить 1,5 тысячи долларов неправомерной выгоды.

О коррупционной предложение старший лейтенант доложил руководству. Сведения внесены в Едрей по ч.3 ст.369 УК Украины.

На передаче полицейском первой части предложенной суммы - 5000 гривен - взяткодателя задержали сотрудники внутренней безопасности. Средства изъяли. Мужчине объявили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Тэги:  лесник, увольнение, харьков, взятки, лесоруб
 
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