Главная Новости Криминал и происшествия На выезде из Харькова фура сбила насмерть пешехода (ВИДЕО)
31.03.2020  10:07   

На выезде из Харькова фура сбила насмерть пешехода (ВИДЕО)

Официальна информация уточняется.


// Facebook

Авария произошла около шести часов утра 31 марта.

Как сообщили соцсети, на выезде с Большой Рогани в сторону Чугуева – смертельное ДТП с пешеходом и фурой.

Правоохранители уже на месте.

Тэги:  дтп, харьков
 
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