На выезде из Харькова фура сбила насмерть пешехода (ВИДЕО)

Официальна информация уточняется.
Авария произошла около шести часов утра 31 марта.
Как сообщили соцсети, на выезде с Большой Рогани в сторону Чугуева – смертельное ДТП с пешеходом и фурой.
Правоохранители уже на месте.
День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении все эти блестящие идеи могут оказаться пусть яркими, но пустышками.
Весь день в Харькове будет облачным, без существенных осадков.
Ежегодно 31 марта проводится День резервного копирования или День бэкапа.
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