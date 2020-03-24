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24.03.2020  14:02   

Пьяное лобовое ДТП в Харькове (ВИДЕО)

Авария произошла днем 24 марта.


// Facebook

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

В районе улицы Киргизской столкнулись автомобили «Волга» и Citroen.

В Сеть выложили видео момента столкновения и поведение водителя «Волги» после столкновения.

«Из-за бухого мужика на Волге мужчина попал ну минимум тысяч на 20 грн. Больше чем уверены, что страховки у него нет», – говорится в комментарии к видео.

Осторожно! Нернормативная лексика.

Тэги:  дтп, харьков
 
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