24.03.2020 14:02

Пьяное лобовое ДТП в Харькове (ВИДЕО)

Авария произошла днем 24 марта.



// Facebook

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

В районе улицы Киргизской столкнулись автомобили «Волга» и Citroen.



В Сеть выложили видео момента столкновения и поведение водителя «Волги» после столкновения.

«Из-за бухого мужика на Волге мужчина попал ну минимум тысяч на 20 грн. Больше чем уверены, что страховки у него нет», – говорится в комментарии к видео.

Осторожно! Нернормативная лексика.