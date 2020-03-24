Пьяное лобовое ДТП в Харькове (ВИДЕО)

Авария произошла днем 24 марта.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
В районе улицы Киргизской столкнулись автомобили «Волга» и Citroen.
В Сеть выложили видео момента столкновения и поведение водителя «Волги» после столкновения.
«Из-за бухого мужика на Волге мужчина попал ну минимум тысяч на 20 грн. Больше чем уверены, что страховки у него нет», – говорится в комментарии к видео.
Осторожно! Нернормативная лексика.
День благоприятствует общению, знакомствам, учебе, но от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
Ясная погода в Харькове будет наблюдаться на протяжении всего дня. Без осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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