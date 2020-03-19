Пьяное ДТП: водила проверил столб на прочность (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на проспекте Героев Сталинграда - ДТП.
Здесь нетрезвый водитель врезался в столб.
Информации о пострадавших пока нет.
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.
Если клиент всегда прав, то у праздник у него должен быть международного масштаба.
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