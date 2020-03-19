Главная Новости Криминал и происшествия Пьяное ДТП: водила проверил столб на прочность (ФОТО, ВИДЕО)
19.03.2020  18:35   

Пьяное ДТП: водила проверил столб на прочность (ФОТО, ВИДЕО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсети, на проспекте Героев Сталинграда - ДТП.

Здесь нетрезвый водитель врезался в столб.

Информации о пострадавших пока нет.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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