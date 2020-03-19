Пьяное ДТП: водила проверил столб на прочность (ФОТО, ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 19 марта Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 19 марта Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Без осадков.