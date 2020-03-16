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16.03.2020  09:36   

Смертельное ДТП на въезде в Харьков (ФОТО)

Авария произошла утром 16 марта.


// Facebook

На Окружной на Белгородской трассе автомобиль врезалс в опору поста.

Фото аварии опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, водитель погиб, накрытое тело лежит рядом с авто.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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