Смертельное ДТП на въезде в Харьков (ФОТО)

Авария произошла утром 16 марта.
На Окружной на Белгородской трассе автомобиль врезалс в опору поста.
Фото аварии опубликовали в соцсетях.
По словам очевидцев, водитель погиб, накрытое тело лежит рядом с авто.
Официальная информация уточняется.
День может оказаться довольно продуктивным, если направить свою кипучую энергию в какое-нибудь мирное и главное, позитивное русло.
В Харькове до самого вечера будет держаться пасмурная погода, и лишь под конец дня небо очистится от облаков. Без осадков.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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