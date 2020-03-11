На Тюринке автомобиль протаранил стену магазина (ФОТО)

Авария произошла 11 марта.
На перекрестке улиц Тюринской и Веринской автомобиль слетел с трассы и врезался в стену магазина.
Фото ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях.
Официальная информация уточняется.
Велико желание расслабиться и взглянуть на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные дела сегодня по возможности не стоит.
Ночью без существенных осадков. С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Мелкий дождь будет идти весь день.
Необычный окрас животных сначала воспринимался как фальсификация.
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