Главная Новости Криминал и происшествия На Тюринке автомобиль протаранил стену магазина (ФОТО)
11.03.2020  09:51   

На Тюринке автомобиль протаранил стену магазина (ФОТО)

Авария произошла 11 марта.


// Telegram

На перекрестке улиц Тюринской и Веринской автомобиль слетел с трассы и врезался в стену магазина.

Фото ДТП очевидцы опубликовали в соцсетях.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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