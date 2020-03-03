На зебре и под фурой: в Харькове сбили пешехода (Обновлено, ВИДЕО)

2 марта около 20:45 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Большая Панасовская, 90.
По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом совершид наезд на пешехода.
Пострадавшего мужчину медики госпитализировали в больницу пешехода до приезда патрульных.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Видео очевидцы выложили в Сеть.
«Со слов медиков, у парня переломаны ноги, но жить будет», – сообщают соцсети.
В оперативной сводке происшествий за сутки сообщается, что от полученных травм пешеход скончался в больнице, его личность устанавливается.
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