Главная Новости Криминал и происшествия На зебре и под фурой: в Харькове сбили пешехода (Обновлено, ВИДЕО)
03.03.2020  09:41   

На зебре и под фурой: в Харькове сбили пешехода (Обновлено, ВИДЕО)

2 марта около 20:45 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Большая Панасовская, 90.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом совершид наезд на пешехода.

Пострадавшего мужчину медики госпитализировали в больницу пешехода до приезда патрульных.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Видео очевидцы выложили в Сеть.

«Со слов медиков, у парня переломаны ноги, но жить будет», – сообщают соцсети.

В оперативной сводке происшествий за сутки сообщается, что от полученных травм пешеход скончался в больнице, его личность устанавливается.

Тэги:  дтп, харьков
 
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