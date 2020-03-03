03.03.2020 09:41

На зебре и под фурой: в Харькове сбили пешехода (Обновлено, ВИДЕО)

2 марта около 20:45 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Большая Панасовская, 90.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля DAF с полуприцепом совершид наезд на пешехода.

Пострадавшего мужчину медики госпитализировали в больницу пешехода до приезда патрульных.



Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Видео очевидцы выложили в Сеть.

«Со слов медиков, у парня переломаны ноги, но жить будет», – сообщают соцсети.

В оперативной сводке происшествий за сутки сообщается, что от полученных травм пешеход скончался в больнице, его личность устанавливается.