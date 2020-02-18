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18.02.2020  10:23   

Под Харьковом неизвестный автомобиль сбил местного жителя и скрылся

Авария произошла 17 февраля в Первомайском районе.


// Facebook

Как сообщили в оперативной сводке происшествий, в 18.30 на обочине дороги (поворот в сторону Кегичевки) был обнаружен труп жителя села Ефремовка Первомайского района.

По предварительным данным, пострадавший был сбит неизвестным автомобилем.

Ведется следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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