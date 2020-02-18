Под Харьковом неизвестный автомобиль сбил местного жителя и скрылся

Авария произошла 17 февраля в Первомайском районе.
Как сообщили в оперативной сводке происшествий, в 18.30 на обочине дороги (поворот в сторону Кегичевки) был обнаружен труп жителя села Ефремовка Первомайского района.
По предварительным данным, пострадавший был сбит неизвестным автомобилем.
Ведется следствие.
Сегодня удаются дела, в которых надо думать головой, будь то учеба или планирование. А вот область чувств и эмоций отступит на второй план – как и все, что противоречит логике.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
В этот день в 1930 году впервые в истории в воздух поднялась корова.
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