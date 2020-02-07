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07.02.2020  15:22   

Жесткое ДТП: машина улетела с перекрестка от удара (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Авария произошла на Новых Домах.


//t.me
Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции, 07.02.2020 года, около 9:00 патрульные получили информацию о ДТП на перекрестке двух проспектов - Московского и Григоренко.
 
Участниками ДТП стали автомобиль ВАЗ и автомобиль KIA.
 
По предварительной информации в результате ДТП медики госпитализировали в больницу пассажира автомобиля ВАЗ.
 
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Как ранее сообшалось, здесь очень жестко столкнулись две легковушки, одна из которых на полнной скорости влетела в другую.

От удара столявший автомобиль буквально вышвырнуло с дороги.  

 

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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