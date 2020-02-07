Жесткое ДТП: машина улетела с перекрестка от удара (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Авария произошла на Новых Домах.
Как ранее сообшалось, здесь очень жестко столкнулись две легковушки, одна из которых на полнной скорости влетела в другую.
От удара столявший автомобиль буквально вышвырнуло с дороги.
Лучший день для реализации своих задумок: результат порадует вас и даже может оказаться выше ожидаемого.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
7 февраля отмечается день памяти святителя Григория Богослова. Нужно быть аккуратным со словами. Сказанное в этот день сбывается.
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