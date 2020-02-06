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06.02.2020  08:22   

Пять погибших и пострадавший в больнице: страшное ДТП под Харьковом (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Изюмском районе.


// Нацполиция

Сообщение об аварии на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи с. Новопавловка, что в Изюмском районе, поступило в полицию 5 февраля около 16:10.

Предварительно установлено, что автомобиль «Daewoo Nubira», который двигался по главной дороге, столкнулся с «ВАЗ-2109», который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств.

42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира «Daewoo Nubira» погибли на месте.

34-летнего водителя Daewoo спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчину доставили в Изюмскую районную больницу.

Обстоятельства происшествия  и личности погибших пассажиров «Daewoo» устанавливают сотрудники следственно-оперативной группы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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