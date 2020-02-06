06.02.2020 08:22

Пять погибших и пострадавший в больнице: страшное ДТП под Харьковом (ФОТО)

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Изюмском районе.



// Нацполиция

Сообщение об аварии на 603 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский вблизи с. Новопавловка, что в Изюмском районе, поступило в полицию 5 февраля около 16:10.



Предварительно установлено, что автомобиль «Daewoo Nubira», который двигался по главной дороге, столкнулся с «ВАЗ-2109», который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств.



42-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» и два пассажира 43 и 41 лет, а также два пассажира «Daewoo Nubira» погибли на месте.

34-летнего водителя Daewoo спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчину доставили в Изюмскую районную больницу.



Обстоятельства происшествия и личности погибших пассажиров «Daewoo» устанавливают сотрудники следственно-оперативной группы.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.