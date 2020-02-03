Главная Новости Криминал и происшествия Крупное ДТП у Южного вокзала: столкнулось около десятка машин (ФОТО, Обновлено)
03.02.2020  18:29   

Крупное ДТП у Южного вокзала: столкнулось около десятка машин (ФОТО, Обновлено)

Авария произошла на Полтавском Шляхе.


//t.me

Как информируют очевидцы, возле дома быта ДТП - авария, в которой столкнулось 9 машин.

Часть машин попала в паровозик, часть - развернуло.

Трамвай на вокзал можно не ждать.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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