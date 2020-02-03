Крупное ДТП у Южного вокзала: столкнулось около десятка машин (ФОТО, Обновлено)

Авария произошла на Полтавском Шляхе.
Как информируют очевидцы, возле дома быта ДТП - авария, в которой столкнулось 9 машин.
Часть машин попала в паровозик, часть - развернуло.
Трамвай на вокзал можно не ждать.
Звезды мотивируют на стремление к цели с использованием любых возможных путей, в том числе и обходных – хитроумный ход быстрее принесет желаемое.
Во вторник сквозь облака будет проглядывать солнце. Без существенных осадков, лишь ночью в южной половине области небольшие осадки.
День памяти Максима Грека в народе называли Утешителем.
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