03.02.2020 18:29

Крупное ДТП у Южного вокзала: столкнулось около десятка машин (ФОТО, Обновлено)

Авария произошла на Полтавском Шляхе.



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Как информируют очевидцы, возле дома быта ДТП - авария, в которой столкнулось 9 машин.

Часть машин попала в паровозик, часть - развернуло.

Трамвай на вокзал можно не ждать.