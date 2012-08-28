28.08.2012 16:30 Павел Козаченко

Курганский бройлер оштрафован на миллион. Делом занялась прокуратура

Государственная экоинспекция Украины в Харьковской области оштрафовала филиал «Голден Кросс» ООО «Курганский бройлер» почти на миллион гривен.



// Городской Дозор

Курганский бройлер оштрафовали

Об этом сообщили в пресс-службе экоинспекции.

В ходе плановой проверки предприятия сотрудники эконинспекции выявили нарушения природоохранного законодательства.



Госинспекторы по охране окружающей среды, в частности, установили, что предприятие при отсутствии специального разрешения на пользование недрами осуществляло самовольный забор пресной воды из артезианских скважин, что является нарушением статей 19 Кодекса Украины «О недрах».



Госэкоинспекция рассчитала ущерб, причиненный государству вследствие самовольного пользования недрами, на сумму 981 тыс. 525 грн. Руководителю Филиала «Голден Кросс» ООО «Курганский бройлер» была предъявлена претензия с предложением добровольно возместить сумму ущерба, между тем, требования претензии до сих пор не выполнены. Госэкоинспекция обратилась в прокуратуру Чугуевского района Харьковской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что ООО «Курганский бройлер» не так давно возобновил работу. За май-июнь посажено суточных цыплят на выращивание – 1490.4 тыс. голов, и уже 78.9 тыс. голов отправлено на убой.

Ранее Государственная экоинспекция в Харьковской области оштрафовала мясокомбинат «Денвер» за многочисленные нарушения на 78 тысяч гривен.