01.03.2021 13:50

Разрешительная служба расформирована. ДВБ Нацполиции разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на оружие

Более полугода работники Департамента внутренней безопасности Нацполиции проводили мероприятия по проверке работы подразделений контроля за оборотом оружия.

Об этом Председатель Национальной полиции Украины сообщил сегодня, 1 марта.

В результате обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. А это - и охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемые «травматы» - устройства для отстрела резиновых пуль.



«Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия человека, на которого оформлялась оружие. Объявления об оформлении оружия без документов правоохранители размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысяч случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, используя поддельные документы », - сообщил Игорь Клименко.



Сейчас внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.



«По результам работы, проведенной Департаментом внутренней безопасности, со службы уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также освобождены пятеро ответственных сотрудников в регионах », - рассказал Глава Нацполиции.



Сегодня, 1 марта, Игорь Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.



Сейчас завершается формирование нового подразделения по другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время он будет представлен обществу.



Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно относительно законности получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие - изъято.



«Мне жаль, что в полиции действовала коррупционная схема. Но считаю принципиальным, что именно мы ее обнаружили и ликвидировали. Сейчас наша задача - провести всестороннее служебное расследование. Мы не дадим недобросовестным бывшим работникам никакого шанса для обжалования своего увольнения в суде. Кроме того, все полученные материалы по этому преступлению будут переданы в Государственное бюро расследований. Мы в полном объеме будем способствовать всестороннему расследованию преступной схемы, пока не разоблачим всех причастных », - отметил Игорь Клименко.



Кроме того, Глава Нацполиции подчеркнул, что среди «заказчиков» этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.



«К сожалению, мы не можем мгновенно вылечить общество от коррупции, но мы можем ввести режим нулевой толерантности к коррупции в Национальной полиции Украины», - подытожил глава Нацполиции.