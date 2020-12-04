04.12.2020 14:18

Новым начальником полиции Харькова назначен Андрей Рубель - ГУНП

Сегодня, 4 декабря, в Харькове руководство МВД и Нацполиции представило личному составу нового начальника ГУНП в Харьковской области. Полицию Харьковщины возглавил Андрей Рубель.



ГУНП

Было отмечено , что Андрей Рубель - опытный офицер с 16-летним стажем работы в оперативных подразделениях. Его кандидатура была согласована с предложением руководства Национальной полиции Украины.

Представляя нового начальника ГУНП в Харьковской области, председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что главным приоритетом в работе полиции является доверие граждан. Поэтому руководитель полиции региона имеет соответственно организовать работу подчиненных.

«Уровень доверия населения области в полицию должно быть значительно выше. Эту работу нужно проводить в тесном взаимодействии всех подразделений полиции, активном сотрудничестве с органами исполнительной власти и руководителями правоохранительных органов Харьковской области. Каждый из вас несет персональную ответственность за предоставление нашим гражданам качественного правоохранительного сервиса », - подчеркнул Игорь Клименко.

Были обозначены приоритетные задачи для харьковской полиции на ближайшее время, среди которых - борьба с наркопреступлениями, активизация противодействия организованной преступности, осуществление комплекса превентивных мер для уменьшения аварийности на автодорогах города и области.

Андрей Рубель поблагодарил за доверие и заверил, что вместе с исполнительной властью и коллективом харьковской полиции обеспечит дисциплину, законность и правопорядок в области.

Председатель Нацполиции выразил благодарность Валерию Сокуренко, который до этого более полутора лет возглавлял областной главк полиции.

Также сегодня стало известно, что Валерий Сокуренко был назначен ректором Харьковского национального университета внутренних дел. Представление нового руководителя вуза состоялось сегодня, 4 декабря.

Справка. Андрей Рубель родился в 1982 году на Черниговщине. В 2004 году окончил Национальную академию внутренних дел. Службу в органах внутренних дел начал с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева. В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции города Киева и области, в ГУБОП МВД Украины, Департамент уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.