03.08.2020 10:20

Не отработав сезон, с поста уходит главный капитальный строитель Харьковщины

В Харькове с должности директора Департамента капитального строительства ОГА, после трех месяцев работы освобождается Алексей Белоцкий.



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Соответствующую электронную декларацию перед увольнение 1 августа подал директор Департамента капитального строительства Харьковской ОГА Алексей Белоцький.

Согласно декларации за апрель-июль 2020 года, Белоцкий владеет земельным участком 1,5 тыс. м2 в г. Новопокровка Чугуевского района, его жена также владеет участком на 1,5 тыс. м2 в Новопокровке. Кроме этого, жена владеет квартирой площадью 65,1 кв.м в Харькове.

Бывший чиновник Харьковской ОГА среди ценного имущества задекларировал часы Baume & Mercier и легковой автомобиль Lexus ES 350 2007 года выпуска. Кроме этого, Белоцкий имеет право пользоваться автомобилем Audi Q7 2018 выпуска. Его жена в 2019 году купила автомобиль BMW X1 2016 выпуска за 320 тыс. Грн.

За апрель-июль Белоцкий получил 58,5 тыс. Грн зарплаты в Харьковской ОГА. Его жена получила следующий доход от занятия предпринимательской деятельности - 60 грн, зарплата по основному месту работы в ХНУ имени В. Н. Каразина - 16,7 тыс. Грн, социальные выплаты при рождении ребенка - 12,9 тыс. Грн.

Наличными Белоцкий задекларировал 1 250 000 грн. Кроме этого, третьим лицам он занял 1 140 000 грн.

Справка : Белоцкий работал начальником Управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА (2014 - 2017 годы), занимал пост главы Краснокутской РГА в Харьковской области (2017 - 2020 годы). В апреле 2020 он возглавил департамент капитального строительства Харьковской ОГА. Соответствующее распоряжение 5 марта подписал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.

Алексей Белоцкий выиграл конкурс на должность директора департамента капстроительства Харьковской ОГА.

40-летний чиновник, согласно условиям конкурса, получал зарплату в 12 тысяч гривен.