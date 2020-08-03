Главная Новости Власть Не отработав сезон, с поста уходит главный капитальный строитель Харьковщины
03.08.2020  10:20   

Не отработав сезон, с поста уходит главный капитальный строитель Харьковщины

В Харькове с должности директора Департамента капитального строительства ОГА, после трех месяцев работы освобождается Алексей Белоцкий.


://facebook.com

Соответствующую электронную декларацию перед увольнение 1 августа подал директор Департамента капитального строительства Харьковской ОГА Алексей Белоцький.

Согласно декларации за апрель-июль 2020 года, Белоцкий владеет земельным участком 1,5 тыс. м2 в г. Новопокровка Чугуевского района, его жена также владеет участком на 1,5 тыс. м2 в Новопокровке. Кроме этого, жена владеет квартирой площадью 65,1 кв.м в Харькове.

Бывший чиновник Харьковской ОГА среди ценного имущества задекларировал часы Baume & Mercier и легковой автомобиль Lexus ES 350 2007 года выпуска. Кроме этого, Белоцкий имеет право пользоваться автомобилем Audi Q7 2018 выпуска. Его жена в 2019 году купила автомобиль BMW X1 2016 выпуска за 320 тыс. Грн.

За апрель-июль Белоцкий получил 58,5 тыс. Грн зарплаты в Харьковской ОГА. Его жена получила следующий доход от занятия предпринимательской деятельности - 60 грн, зарплата по основному месту работы в ХНУ имени В. Н. Каразина - 16,7 тыс. Грн, социальные выплаты при рождении ребенка - 12,9 тыс. Грн.

Наличными Белоцкий задекларировал 1 250 000 грн. Кроме этого, третьим лицам он занял 1 140 000 грн.

Справка : Белоцкий работал начальником Управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА (2014 - 2017 годы), занимал пост главы Краснокутской РГА в Харьковской области (2017 - 2020 годы). В апреле 2020 он возглавил департамент капитального строительства Харьковской ОГА. Соответствующее распоряжение 5 марта подписал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер. 

Алексей Белоцкий выиграл конкурс на должность директора департамента капстроительства Харьковской ОГА. 

40-летний чиновник, согласно условиям конкурса, получал зарплату в 12 тысяч гривен. 

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  чиновник, хога, строительство, отмыв, коррупция, декларация
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.08 Криминал и происшествия Госпотребслужба обнаружила нарушения по COVID-19 в половине из проверенных подразделений региональных водоканалов Харьковщины 27.09 Криминал и происшествия В Харькове суд оправдал экс-чиновника «Харьковгоргаза», которого поймали с меченой взяткой 23.09 Экономика и промышленность В Харькове злостный неплательщик под давлением фискалов вернул государству миллионный долг
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 