Не отработав сезон, с поста уходит главный капитальный строитель Харьковщины

В Харькове с должности директора Департамента капитального строительства ОГА, после трех месяцев работы освобождается Алексей Белоцкий.
Соответствующую электронную декларацию перед увольнение 1 августа подал директор Департамента капитального строительства Харьковской ОГА Алексей Белоцький.
Согласно декларации за апрель-июль 2020 года, Белоцкий владеет земельным участком 1,5 тыс. м2 в г. Новопокровка Чугуевского района, его жена также владеет участком на 1,5 тыс. м2 в Новопокровке. Кроме этого, жена владеет квартирой площадью 65,1 кв.м в Харькове.
Бывший чиновник Харьковской ОГА среди ценного имущества задекларировал часы Baume & Mercier и легковой автомобиль Lexus ES 350 2007 года выпуска. Кроме этого, Белоцкий имеет право пользоваться автомобилем Audi Q7 2018 выпуска. Его жена в 2019 году купила автомобиль BMW X1 2016 выпуска за 320 тыс. Грн.
За апрель-июль Белоцкий получил 58,5 тыс. Грн зарплаты в Харьковской ОГА. Его жена получила следующий доход от занятия предпринимательской деятельности - 60 грн, зарплата по основному месту работы в ХНУ имени В. Н. Каразина - 16,7 тыс. Грн, социальные выплаты при рождении ребенка - 12,9 тыс. Грн.
Наличными Белоцкий задекларировал 1 250 000 грн. Кроме этого, третьим лицам он занял 1 140 000 грн.
Справка : Белоцкий работал начальником Управления топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА (2014 - 2017 годы), занимал пост главы Краснокутской РГА в Харьковской области (2017 - 2020 годы). В апреле 2020 он возглавил департамент капитального строительства Харьковской ОГА. Соответствующее распоряжение 5 марта подписал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер.
Алексей Белоцкий выиграл конкурс на должность директора департамента капстроительства Харьковской ОГА.
40-летний чиновник, согласно условиям конкурса, получал зарплату в 12 тысяч гривен.
День наделяет такими качествами, как рассудительность и трезвый расчет, эмоции же и чувства отступят на второй план.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков.
Праздник бахчевых берёт начало в Америке, которая занимает первое место по количеству поедания арбуза.
влажность:
давление:
ветер: