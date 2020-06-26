26.06.2020 18:25

У міськраді розповіли про роботу додатка «Е-паркування»

Заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот пояснив, як працює додаток «Е-парковка», за допомогою якого харків'яни можуть оплатити послуги паркування автомобілів.



://city.kharkov.ua/

За його словами, додаток було запущено в місті в квітні, і його вже завантажили в мобільних маркетах близько 13 тис. городян. Але тим не менш у автолюбителів все ще виникають проблеми при оплаті онлайн.



«Ми розуміємо, що при переході від старої системи, коли ми платили «в живу», виникає низка питань, і наше завдання - провести з городянами роз'яснювальну роботу, враховуючи при цьому позитивні і негативні відгуки про цей додаток, щоб в подальшому його покращити» , - підкреслив Олег Дробот.



Для роботи в додатку користувачеві необхомо зареєструватися, заповнити персональну інформацію про себе, внести дані про автомобіль або декілька машин (номерний знак і марку) і прив'язати туди банківську карту для оплати. У додатку є інтерактивна карта усіх муніципальних паркувань, яка підкаже користувачеві найближчу з них. На сьогоднішній день, за словами Олега Дробота, їх в місті близько 50. Також на всіх муніципальних паркуваннях встановлені інформаційні щити, де вказана вся необхідна інформація (вартість, час роботи, способи оплати та ін). При відсутності плати за парковку передбачений штраф в розмірі 100 грн. Фахівці вже розробляють таку функцію в додатку.



«Ми розраховуємо на те, що жителі дуже скоро будуть вміти користуватися додатком. На таких щитах є і телефон гарячої лінії. Зателефонувавши туди, людина може отримати адекватну допомогу зі сплати за парковку. А сфотографувавши QR-код на смартфон, харків'янин за допомогою гаджета відразу переходить в маркет, де розміщено додаток «Е-парковка», і скачує його», - розповів Олег Дробот.



Віце-мер також зазначив, що за дорученням міського голови Геннадія Кернеса в Харкові створено кілька зручних для всіх категорій населення способів оплати паркування. Так, водії, у яких немає смартфонів, можуть оплатити послуги паркування за допомогою смс-паркінгу, для чого необхідно придбати стрейч-карту або паркувальний талон у сигаретних кіосках, який дає можливість безлімітного паркування протягом 30 днів. Також оплачувати послугу можна через додаток «Приват 24» у розділі «Транспорт/Авто».



Крім того, за словами Олега Дробота, найближчим часом на муніципальних парковках почнуть працювати консультанти.