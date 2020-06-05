05.06.2020 15:51

Управление Гоструда уточнило перечень ограничений для разрешенных харьковчанам аттракционов на длинные выходные

Для безопасной работы аттракционных комплексов специалисты Главного управления Гоструда в Харьковской области отмечают соблюдении работниками требований безопасности при эксплуатации аттракционов и организации мероприятий по предотвращению наступления несчастных случаев.



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Начался период летнего отдыха и посещения жителями города Харькова и Харьковской области парков с аттракционами.

Для безопасной работы аттракционных комплексов специалисты Главного управления Гоструда в Харьковской области отмечают соблюдении работниками требований безопасности при эксплуатации аттракционов и организации мероприятий по предотвращению наступления несчастных случаев.

Требования к устройству, изготовлению, установке, монтажу, безопасной эксплуатации, ремонта и реконструкции аттракционной техники устанавливают действующим НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники» (далее - Правила).

Действие Правил распространяется на субъектов хозяйствования, осуществляющих изготовление, монтаж, ремонт, реконструкцию, наладку и обеспечения безопасной эксплуатации стационарных, передвижных и мобильных аттракционов таких типов:

катальные механизированные и механизированные, в том числе, карусели, качели, качалки, катальные горы, горки, колеса обозрения, башни, дороги, автодромы, катапульты и тому подобное;

аттракционы с эластичными элементами (катапульты, прыжки с высоты на эластичном тросе и т.п.);

водные, в том числе горки, спуски и тому подобное;

спортивные, в том числе силовые, тренажеры, тиры, батуты и тому подобное;

оборудования детских игровых площадок, в том числе карусели, качели, качалки, горки и тому подобное.

Действие настоящих Правил не распространяется на:

видовые и игровые аттракционы;

надувные аттракционы, в том числе водные;

аттракционы, в которых используются животные;

лабиринты, комнаты смеха.

К аттракционов повышенной опасности , в зависимости от видов опасностей, возникающих для жизни посетителей и обслуживающего персонала при использовании, эксплуатации и обслуживания, относится оборудование:

аттракционы с механизированным приводом с подъемом посадочных мест (посетителей) от уровня посадочной площадки на высоту: более 2 метров - для детских аттракционов и 3 метров - для взрослых независимо от скорости вращения;

карусели с механизированным приводом: вертикальные, горизонтальные, наклонные, со сложной траекторией движения - с линейной скоростью посадочных мест более 0,5 м / с независимо от высоты подъема;

автомобили, сталкивающихся скоростные автомобили, картинг со свободной траекторией движения самоходных средств (электромобилей) без подъема, скорость движения которых более 4 м / с;

аттракционы любой конструкции с линейной скоростью движения посадочных мест (посетителей) более 5 м / с;

качели механизированные и механизированные, которые вращаются или углом отклонения посадочных мест на величину более 45 и подъемом кабин (посадочных мест) более 1,5 м;

аттракционы механизированные с гидравлическим или пневматическим приводом посадочных мест (кабин, платформ)

башни свободного падения;

аттракционы с эластичными элементами (катапульты, прыжки с высоты на эластичном канате и т.д.).

Требования к территории аттракционного комплекса указанные в Правилах устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники (п. 4).

Проведение идентификация прогнозируемой опасности, опасных событий и ситуаций выполняется на месте, где установлена аттракционной техники, и порождается опасность механическим, электрическим, химическим (от сырья, материалов и других веществ), термическим (тепловым) воздействием, излучением, водной средой, а также нарушением требований эргономики и другими причинами.

Дополнительно для уменьшения риска опасных воздействий и ситуаций необходимо: проанализировать угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, разработать способы эвакуации посетителей и обслуживающего персонала, определить пути эвакуации и обеспечить постоянное содержание их в исправном состоянии; предусмотреть устройства для аварийной остановки аттракционов, если это необходимо; обеспечить возможность ручного перемещения отдельных частей оборудования; улучшить обзор с рабочего места оператора; обеспечить доступность узлов и деталей для осмотра и ремонта и тому подобное.

Организация безопасной эксплуатации и обслуживания аттракционов

Предприятие, эксплуатирует аттракционы, обеспечивает их содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания, технического осмотра и ремонта собственными силами или заключает договор со специализированной организацией на выполнение указанных работ с учетом требований настоящего раздела.

Эксплуатация аттракционов должно осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации аттракционов и настоящих Правил.

Согласно статье 13 Закона Украины «Об охране труда» за исправное состояние и безопасную эксплуатацию аттракционной техники несет ответственность субъект хозяйствования (работодатель).

Специалисты Управления Гоструда отмечают, что субъектам хозяйствования нужно строго и принципиально придерживаться требований безопасности при эксплуатации аттракционной техники, не допускать нарушений по охране труда. За эксплуатацию оборудования с нарушениями требований законодательных и других нормативно-правовых актов по охране труда персональную ответственность несет руководитель предприятия.

Предотвратить угрозы и травмирования посетителей аттракционов и создать надлежащие условия - приоритетная задача для руководителей и инженерно-технических работников, обслуживающих аттракционной техники!