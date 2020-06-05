Управление Гоструда уточнило перечень ограничений для разрешенных харьковчанам аттракционов на длинные выходные

Для безопасной работы аттракционных комплексов специалисты Главного управления Гоструда в Харьковской области отмечают соблюдении работниками требований безопасности при эксплуатации аттракционов и организации мероприятий по предотвращению наступления несчастных случаев.
Начался период летнего отдыха и посещения жителями города Харькова и Харьковской области парков с аттракционами.
Для безопасной работы аттракционных комплексов специалисты Главного управления Гоструда в Харьковской области отмечают соблюдении работниками требований безопасности при эксплуатации аттракционов и организации мероприятий по предотвращению наступления несчастных случаев.
Требования к устройству, изготовлению, установке, монтажу, безопасной эксплуатации, ремонта и реконструкции аттракционной техники устанавливают действующим НПАОП 92.7-1.01-06 «Правила устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники» (далее - Правила).
Действие Правил распространяется на субъектов хозяйствования, осуществляющих изготовление, монтаж, ремонт, реконструкцию, наладку и обеспечения безопасной эксплуатации стационарных, передвижных и мобильных аттракционов таких типов:
Действие настоящих Правил не распространяется на:
К аттракционов повышенной опасности , в зависимости от видов опасностей, возникающих для жизни посетителей и обслуживающего персонала при использовании, эксплуатации и обслуживания, относится оборудование:
Требования к территории аттракционного комплекса указанные в Правилах устройства и безопасной эксплуатации аттракционной техники (п. 4).
Проведение идентификация прогнозируемой опасности, опасных событий и ситуаций выполняется на месте, где установлена аттракционной техники, и порождается опасность механическим, электрическим, химическим (от сырья, материалов и других веществ), термическим (тепловым) воздействием, излучением, водной средой, а также нарушением требований эргономики и другими причинами.
Дополнительно для уменьшения риска опасных воздействий и ситуаций необходимо: проанализировать угрозу возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций, разработать способы эвакуации посетителей и обслуживающего персонала, определить пути эвакуации и обеспечить постоянное содержание их в исправном состоянии; предусмотреть устройства для аварийной остановки аттракционов, если это необходимо; обеспечить возможность ручного перемещения отдельных частей оборудования; улучшить обзор с рабочего места оператора; обеспечить доступность узлов и деталей для осмотра и ремонта и тому подобное.
Организация безопасной эксплуатации и обслуживания аттракционов
Предприятие, эксплуатирует аттракционы, обеспечивает их содержание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания, технического осмотра и ремонта собственными силами или заключает договор со специализированной организацией на выполнение указанных работ с учетом требований настоящего раздела.
Эксплуатация аттракционов должно осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации аттракционов и настоящих Правил.
Согласно статье 13 Закона Украины «Об охране труда» за исправное состояние и безопасную эксплуатацию аттракционной техники несет ответственность субъект хозяйствования (работодатель).
Специалисты Управления Гоструда отмечают, что субъектам хозяйствования нужно строго и принципиально придерживаться требований безопасности при эксплуатации аттракционной техники, не допускать нарушений по охране труда. За эксплуатацию оборудования с нарушениями требований законодательных и других нормативно-правовых актов по охране труда персональную ответственность несет руководитель предприятия.
Предотвратить угрозы и травмирования посетителей аттракционов и создать надлежащие условия - приоритетная задача для руководителей и инженерно-технических работников, обслуживающих аттракционной техники!
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
давление:
ветер: