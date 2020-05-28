28.05.2020 11:13

Сьогодні в Харкові відбудеться онлайн-відкриття хабу «Дія.Бізнес»

Перший центр підтримки підприємців «Дія. Бізнес» відкриється сьогодні, 28 травня, у прямій трансляції у Харкові.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, хаб відкривається для проведення бізнес-конференцій, освітніх заходів, тестування продукту, консультацій від експертів та ін.

«Після кризи або на початку будування своєї справи дуже важливо мати підтримку, місце, де тобі допоможуть з ідеєю, створенням проєкту та підкажуть правильний шлях. Дивіться пряму трансляцію у «Дії» та ставайте частиною важливого кроку для країни та нашого міста», - зазначили у департаменті.



Пряму трансляцію можна дивитися тут. Початок - о 13:00.