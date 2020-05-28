Сьогодні в Харкові відбудеться онлайн-відкриття хабу «Дія.Бізнес»

Перший центр підтримки підприємців «Дія. Бізнес» відкриється сьогодні, 28 травня, у прямій трансляції у Харкові.
Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, хаб відкривається для проведення бізнес-конференцій, освітніх заходів, тестування продукту, консультацій від експертів та ін.
«Після кризи або на початку будування своєї справи дуже важливо мати підтримку, місце, де тобі допоможуть з ідеєю, створенням проєкту та підкажуть правильний шлях. Дивіться пряму трансляцію у «Дії» та ставайте частиною важливого кроку для країни та нашого міста», - зазначили у департаменті.
Пряму трансляцію можна дивитися тут. Початок - о 13:00.
Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
Синоптики обещают пасмурный, но теплый четверг. Утром и днем грозы, шквалы 15-20 м/с, град. Кратковременные дожди, местами по области значительные.
28 мая 1958 года в магазине «Соки-воды», который долгие годы находился в начале ул. Сумской, впервые в СССР появились два автомата по продаже газированной воды «Харьков».
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