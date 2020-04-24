24.04.2020 08:26

Финансовый мониторинг по-новому: какие изменения ждут бизнес

В Украине вступают в силу новые правила борьбы с отмыванием доходов. В соответствующем законе прописали условия для обновленного подхода к работе субъектов финансового мониторинга.



//izvestia.kharkov.ua

С 28 апреля вступает в силу закон о предотвращении и противодействии легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, предусматривающий совершенно новую систему финансового мониторинга субъектов. В документе четко прописан инструмент привлечения к ответственности за возможные нарушения.



Теперь финмониторингу будут подлежать то только банки, но и все учреждения, имеющие отношение к финансовым операциям. Это касается страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, участников фондового рынка, операторов почтовой связи, бухгалтеров, адвокатских бюро, нотариусов и других субъектов, осуществляющих любые финансовые операции.

Особое внимание к валютным транзакциям. Проверять перевода средств по четырем основным критериям.



1. Перевод средств за границу.



2. Финансовые операции с наличностью.



3. Финансовые операции политически значимых лиц, членов их семей или связанных лиц.



4. Любые финансовые операции, в которых прослеживается связь со странами, которые не выполняют должным образом рекомендации международных организаций в сфере борьбы с легализацией доходов.



Речь идет о переводе средств в эти страны или из них, наличие места жительства или банковского счета у одного из участников финансовой операции на их территориях.



Если у налогового консультанта возникнут подозрения относительно добросовестности намерений клиента, например, уклонение от уплаты налогов, он будет обязан сообщить об этом в Госфинмониторинг. В случае невыполнения требований закона предусмотрены штрафные санкции. Их размер увеличен. Максимальная сумма может достигать сто тридцать пять миллионов гривен. Минимальная – двести тысяч. Размер штрафа будет исчисляться в зависимости от характера и продолжительности нарушения, финансового состояния субъектов, полученной выгоды, убытков третьих лиц, повторности совершения, степени ответственности и сотрудничества с государственными органами. Ли единственным плюсом законопроекта эксперты видят, уменьшение количества операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу в результате повышения их пороговой суммы. Если раньше она составляла сто пятьдесят тысяч гривен, то теперь выросла более чем вдвое – до четырехсот тысяч гривен.



За одно нарушение не может быть применено более одного меры воздействия. Ответственность за невыполнение требований закона наступает в течение шести месяцев со дня выявления нарушения, но не позднее чем через три года со дня его совершения. В случае совершения двух и более видов нарушений расчет размера штрафа осуществляется путем добавления за каждый вид нарушения.



Соответствующим финансовым учреждениям, отмечают специалисты, нужно будет пересмотреть внутренние правила и процедуры осуществления первичной проверки, тем самым значительно увеличится документооборот, что подлежит контролю. Учитывая, что новые правила перевода денег касаются не только национальных валют, а и цифровых денег.