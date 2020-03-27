27.03.2020 12:34

Харьковские оружейники передали войскам чертову дюжину модернизированных танков (ФОТО)

27 марта Государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод» (ХБТЗ), которое входит в состав ГК «Укроборонпром», передало вооруженным силам Украины 13 единиц модернизированной техники .



://ukroboronprom.com.ua

В частности, военным передали 10 танков Т-80БВ и 3 танка Т-64БВ образца 2017 года. Всего же в настоящее время "Харьковский бронетанковый завод" изготовил 250 модернизированных боевых машин : 162 танка Т-64БВ образца 2017 года и 88 танков Т-80БВ.

"Еще одно предприятие бронетанкового дивизиона Укроборонпрома своевременно, качественно и в пределах отведенного бюджета выполнило свои обязательства перед Минобороны: по двум государственным контрактам ХБТЗ модернизировали почти 100 единиц военной техники. Концерн совместно с руководителями предприятий бронетанкового кластера принимают необходимые меры для того, чтобы критически важное производство и ремонт для нашей армии не прекращались при любых условиях работы. На отдельных заводах уже начат контрактную кампанию - заключение договоров в рамках недавно принятого ДОЗ. Если процесс будет происходить без проволочек, бронетанковые предприятия будут загружены работой и сохранят положительную динамику увеличения объемов производства. Напомню, в начале нового года бронетанковая отрасль начала постепенно наращивать производство по различным видам продукции и услуг.Игорь Фоменко , заместитель генерального директора по бронетанковой, радиолокационной и специальной техники.

Модернизированный специалистами ХБТЗ танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ и отлично показал себя в противостояниях с противодействующими войсками на Востоке Украины.

При модернизации он получил расширенные боевые возможности за счет тепловизионного прицела, нового усовершенствованного динамической защиты, новой цифровой радиостанции, современных ночных приборов наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, системы информационного оповещения аварийной ситуации, телевизионной системы наблюдения за окружающей средой, а также средств спутниковой навигации.

Модернизированный ГП "ХБТЗ" танк Т-80БВ, получил аналогичные улучшения.

Новое оснащение Т-80БВ значительно усиливает боевые характеристики машины. Новая система навигации позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех уровнях управления от командиру взвода к руководству всей боевой операцией. Новый динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро". При этом устанавливается он в штатные контейнеры динамической защиты.

Прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях без применения инфракрасных прожекторов.

Система информационного оповещения аварийной ситуации сигнализирует об аварийной ситуации в системах танке еще до выхода их из строя, и тем самым позволяет своевременно принять соответствующие меры.

Телевизионная система наблюдения за окружающей средой позволяет экипажу наблюдать за окружающей средой на интегрированном мониторе и эффективно выполнять маневры.

"Харьковский бронетанковый завод продолжает своевременно и качественно выполнять государственные заказы, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области на особый режим работы предприятия во время карантина. Специалисты постоянно вводят современные и актуальные элементы модернизации, чем обеспечивают конкурентное боеспособность Вооруженных сил Украины", - прокомментировал передачу техники директор завода Вячеслав Стрилец .

"С введением режима карантина в Украине завод перешел в режим частичной работы (простоя), что дало возможность остаться дома более 300 сотрудникам предприятия с сохранением 2/3 заработной платы. Для них введен дистанционный мониторинг состояния здоровья. Для поддержания безопасности предприятия и выполнения критически важных работ в рамках выполнения плана по оборонному заказу полный рабочий день работает около 90 сотрудников Завода ", - рассказал директор ХБТХ.

Стрилец добавил, что с началом боевых действий на Донбассе специалисты завода изготовили (отремонтировали и модернизировали) и отдали на передовую близка 400 машин.