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28.03.2011  12:22   

О проекте

Интернет-ресурс носящий сегодня имя «РЕДПОСТ», был создан харьковскими журналистами в 2006 году. Информационное агентство ставило перед собой цель максимально объективно освещать важные городские проблемы, требующие незамедлительного решения, как со стороны городской власти, так и со стороны государства.


redpost.com.ua

Именно эта задача и была зафиксирована в первом названием ресурса -  «Городской дозор». С тех пор прошло практически полтора десятилетия, изменилось информационное пространство, изменилась жизнь.

Сегодня в век глобализации, сложно провести границу между региональными и международными новостями, между экономикой и социальными вопросами. Поэтому сайт «Городской дозор», после ребрендинга получил новое имя «РЕДПОСТ». Хотя цели и задачи по освещению насущных вопросов общества остались неизменными.

Изменился формат подачи новостей и расширился источники информации. В эпоху быстро меняющегося мира нужно меняться, чтобы идти в ногу со временем.

Интернет-ресурс «РЕДПОСТ» это не только харьковское агентство новостей, но и медийный портал, в одной информационной ленте собраны самые важные и знаковые события дня.       

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Тэги:  городской дозор
 
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