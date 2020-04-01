01.04.2020 10:59

Город выкупил 94% объектов недвижимости в районе будущего строительства метро

Выкуп объектов недвижимости в районе будущего строительства метро находится на завершающем этапе.



// izvestia.kharkov.ua

94 процента объектов недвижимости в районе будущего возведения станции метро Державинской и Одесской город уже выкупил.



В суд обращались двадцать пять владельцев, которые были не согласны с выкупной стоимости. В судах остались восемь дел и по ним пока ждут экспертизы.



«Имеем очень положительную динамику, потому что еще в процессе досудебного урегулирования 11 собственников согласились и подписали договор купли-продажи с городом, и 6 собственников уже получили решения суда. В рамках судебных заседаний были проведены независимые судебные экспертизы, с результатами которых харьковчане согласились и мы уже по результатам этих судебных заседаний выплатили выкупную стоимость харьковчанам и получили в собственность города данные объекты», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.



Сейчас в судах осталось восемь дел, по ним ждут экспертизы, говорит Олег Дробот. Выкупную стоимость всех объектов, отмечает заместитель мэра, рассчитывали в соответствии с действующим законодательством и интересами владельцев.



«Мы сопровождали всех харьковчан, которые продали нам объекты, отслеживали будущие покупки альтернативного жилья и по нашей статистике 104 из 144 собственников, которые продали нам имущество купили взамен альтернативные объекты недвижимости. Все остальные собственники либо имели альтернативные объекты и уже не нуждались в их приобретении, или по другим причинам отказались от такой покупки», – отметил Олег Дробот.



На территории новых станций метро уже начался демонтаж объектов. Как известно, город сводит метро в сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями - Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.