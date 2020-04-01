Главная Темы Строительство метро Город выкупил 94% объектов недвижимости в районе будущего строительства метро
01.04.2020  10:59   

Город выкупил 94% объектов недвижимости в районе будущего строительства метро

Выкуп объектов недвижимости в районе будущего строительства метро находится на завершающем этапе.


// izvestia.kharkov.ua

94 процента объектов недвижимости в районе будущего возведения станции метро Державинской и Одесской город уже выкупил.

В суд обращались двадцать пять владельцев, которые были не согласны с выкупной стоимости. В судах остались восемь дел и по ним пока ждут экспертизы.
 
«Имеем очень положительную динамику, потому что еще в процессе досудебного урегулирования 11 собственников согласились и подписали договор купли-продажи с городом, и 6 собственников уже получили решения суда. В рамках судебных заседаний были проведены независимые судебные экспертизы, с результатами которых харьковчане согласились и мы уже по результатам этих судебных заседаний выплатили выкупную стоимость харьковчанам и получили в собственность города данные объекты», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.
 
Сейчас в судах осталось восемь дел, по ним ждут экспертизы, говорит Олег Дробот. Выкупную стоимость всех объектов, отмечает заместитель мэра, рассчитывали в соответствии с действующим законодательством и интересами владельцев.
 
«Мы сопровождали всех харьковчан, которые продали нам объекты, отслеживали будущие покупки альтернативного жилья и по нашей статистике 104 из 144 собственников, которые продали нам имущество купили взамен альтернативные объекты недвижимости. Все остальные собственники либо имели альтернативные объекты и уже не нуждались в их приобретении, или по другим причинам отказались от такой покупки», – отметил Олег Дробот.
 
На территории новых станций метро уже начался демонтаж объектов. Как известно, город сводит метро в сотрудничестве с международными финансовыми учреждениями - Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.

Тэги:  метро, харьков, строительство, метро в сторону одесской, выкуп недвижимости
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.04 Дороги и транспорт У Харкові значно знизився пасажиропотік під час карантину 20.03 Власть Геннадій Кернес звернувся до Прем'єр-міністра з проханням відновити роботу метрополітену з обмеженнями 19.03 Дороги и транспорт Городская власть готовит обращение в Кабмин с просьбой возобновить работу метро (ВИДЕО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 