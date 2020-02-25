У Харкові готують майданчик для будівництва метро у бік Одеської, – Геннадій Кернес

Поки проходить конкурс на генерального підрядника будівництва метро в бік вул. Одеської, місто готує майданчик для початку робіт.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Харківський міський голова Геннадій Кернес.
Він зазначив, що місто готує майданчик для початку тунельних робіт за кошти міського бюджету. Зараз йде знесення об'єктів нерухомого майна в районі будівництва метро. Більшість з близько 90 об'єктів, які знаходяться у цій зоні (приватні і багатоквартирні будинки, магазини, АЗС), вже викуплені, кілька судів тривають там, де люди згодні зі знесенням, але просять велику суму.
«Наша команда знайшла харків'янку, від якої ще в 80-х роках шахраї приховали спадок. Розібравшись в документах, Департамент реєстрації допоміг їй вступити в права і отримати вартість частини будинку в більш ніж 500 тисяч гривень», - зазначив Геннадій Кернес.
Як повідомив міський голова, бригади зносять об'єкти на ділянці від перехрестя вул. Державінської з пр. Гагаріна, де буде сім виходів зі станції метро, в бік вул. Одеської. Більшість робіт, зокрема, демонтаж комунікацій і газопроводу низького тиску, виконують в денний час, щоб убезпечити робітників і не заважати жителям найближчих будинків.
Нагадаємо, що проєкт «Продовження метрополітену в м. Харкові» включає будівництво двох станцій - «Державінська» і «Одеська», Олексіївського електродепо і закупівлю сучасних складів для метро. Проєкт реалізується за рахунок кредитних коштів ЄБРР (160 млн євро) та ЄІБ (160 млн євро).
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