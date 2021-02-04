04.02.2021 14:14

У антилоп Харьковского зоопарка - новоселье (ВИДЕО)

Жители экспозиции «Африканская саванна» - антилопы канна и гну – получили «ключи» от новеньких вольеров.

Два теплых помещения площадью 46 м2 и 31 м2 животным пришлись по душе. Это и не удивительно. Ведь в них все, начиная от экологической отделки и заканчивая системами вентиляции и освещения, сделано с учетом потребностей антилоп.

В вольерах оборудовали два вида кормушек (для сена и для пищевых добавок), установлены автоматические поилки. Учтены и современные подходы в работе киперов. Так, чтобы открыть или закрыть дверь, шибер, смотрителям стоит только нажать кнопку на специальном пульте. Кормокухня оснащена всем необходимым. То же касается и помещений для персонала.

Оба вольера антилоп используются исключительно как зоотехнические. Экспонироваться же животные будут во внешнем вольере площадью более 9000 квадратных метров. Со смотровых эстакад посетители увидят смешанную экспозицию, где на просторах африканской саванны будут гулять антилопы, зебры, страусы и жирафы.