30.12.2020 08:24

ВИДЕО: Пекари из Харьковского зоопарка переселились в новые квартиры

Семеро представителей ошейниковых пекари особей поселились в новых вольерах экспозиции «Южная Америка» по соседству с носухами – еще одними представителями животного мира Южной Америки.

Теперь в распоряжении пекари два просторных вольера площадью по 23,5 м2 каждый, рассказали в Харьковском зоопарке.



На полу – натуральная кора, на стенах художественная роспись, которая переносит на южноамериканские просторы. Ежедневно кору увлажняют, поскольку эти животные предпочитают влажный климат. А еще пекари обожают рыться в коре, ворошить ее в поисках чего-нибудь вкусненького.





Да и рацион, в который входят сено, различные зерновые, орехи, овощи, фрукты, мясо, хлеб, яйца, открывает большие возможности для поисков. Постепенно осваивают животные и ниппельные поилки. Такие поилки очень удобны, ведь они не переворачиваются, вода из них не разливается, а животное пьет тогда, когда пожелает и в необходимом количестве.





Пекари – стадные животные, питаются, спят и защищают общие владения вместе. Поэтому во время адаптации в новых вольерах споров не возникало. В своем поведении пекари были единодушны. Сначала освоили один уголок вольера, а когда интерес перевесил и животные поняли, что находятся в безопасности, разбежались по всему вольеру.





Наблюдать за этими забавными животными посетители смогут через витринное стекло, которое позволяет рассмотреть животных в максимальной близости.





Справка. Ареал обитания пекари – от южных штатов Америки на юг до северной Аргентины. Длина тела – 75-100 см, высота – 44-57 см. Вес – 16-30 кг. Всеядны, поедают плоды, в поисках которых шевелят подстилку и роют грунт «пятачками». В рацион также входит корни, луковицы, беспозвоночные и мелкие позвоночные. Продолжительность жизни – до 20 лет.