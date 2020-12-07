07.12.2020 12:01

ВИДЕО: В Харьковском зоопарке – новые жильцы

В Харьков из Николаевского зоопарка прибыли трехлетние японские макаки Рос и Нида.



//zoo.kharkov.ua

Чтобы стать полноправными жителями новых вольеров, обезьянки прошли немало этапов: сначала предварительный карантин, потом небольшое путешествие и снова карантин. Вскоре пара переселится в экспозиционные вольеры – часть большой экспозиции под названием «Дальний Восток», сообщили в Харьковском зоопарке.

Это два зимних вольера площадью 23 м2 каждый, и два внешних вольера площадью 433 м2 и 388 м2. В новом доме множество «интересностей» для обогащения среды: канаты, качели, подвесные конструкции, головоломки, уютные домики и удобные полки. Все из натуральных материалов, что максимально приближает животных к природным условиям существования.



Но самое главное, что ждет нашу пару, это знакомство с сородичами. Четыре самки – Терра, Фрося, Тедди и Умка – уже несколько месяцев, как хозяйки в новых вольерах. А поскольку эти высокосоциальные животные имеют сложную структуру взаимоотношений – отношения строятся на основе иерархии, все, кроме вожака, кому подчиняются, новички постепенно будут вливаться в коллектив старших самок и занимать свое место в иерархии.



