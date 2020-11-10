ВИДЕО: Необычному харьковчанину на день рождения подарили интернациональный торт (Зоопарк)

Красавец-слон Аун Нейн Лея отпраздновал двадцать третий день рождения.
В Харьковкий зоопарк великан прибыл в апреле 2002 года в рамках программы Европейской ассоциации зоопарков по сохранению и разведению редких видов животных из Эмменського зоопарка, где родился. В этом зоопарке существует традиция называть всех слонов бирманскими именами. Имя Аун Нейн Лей в переводе означает «Рожденный победитель». Своеобразной победой можно считать и само рождение Ауна, которое стало знаковым. Ведь в европейских зоопарках это был первый случай рождения слона в стаде без вмешательства людей.
По традиции, в день рождения Ауна ждал подарок. В этом году – интернациональный торт, ярусы которого представляли собой флаги Голландии, откуда Аун родом, и Украины, которая стала уютным домом.
Нижний слой торта заполнили сеном, остальные три - ассорти из вкусностей. Здесь и бананы, и дыня, и груши, морковь, свекла, капуста, хлеб. Торт украсили свечами из моркови и свеклы, и надписью 23, вырезанной на тыквах.
Аун с интересом и нетерпением ждал своего выхода в вольер. И как только оказался в нем, направился к торту. Эстетической красотой долго не наслаждался – торт разрушил и сразу перешел к дегустации. Особенно по вкусу имениннику пришлись дыни, бананы, груши и хлеб. Их слон съел в первую очередь, затем проверил, не осталось ли этих вкусностей в коробках, и только тогда перешел к другому угощение. С хрустом Аун полакомился сначала тыквенной цифрой 2, а затем и тройкой.
Не забыл в свой День рождения слон и об играх и баловстве. Играл тыквами, будто мячиками, топтал коробки, подбрасывал их вверх и надевал на хобот. Поэтому сомнений нет – именинник счастлив, ведь праздник получился вкусным и интересным!
Сегодня логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции – прямо в противоположную. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
10 ноября отмечается Всемирный день молодежи, установленный в честь образования Всемирной федерации демократической молодежи.
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