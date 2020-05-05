Как в Харьковском зоопарке встречают весну (ВИДЕО)

Весна - время пробуждения природы и зарождения новой жизни. Воздух пронизан удивительными ароматами свежести, на улицах слышно непревзойденное пение птиц, которое настраивает на романтические мысли....
Питомцы Харьковского зоопарка тоже почувствовали приход весны. Каждый по-своему, но одинаково радостно!
Проснулись медведи. Они уже достаточно активны и с отличным аппетитом. В игривом настроении пребывают верблюды, антилопы канна и лошади Пржевальского, которые радостно резвятся и подставляют бока теплому солнышку.
Самцы павлинов начинают заигрывать перед своими подругами, распустив роскошные веера. Древесные утки каролинки мандаринки образуют пары и активно плещутся в водоемах. Самцы с особым шармом демонстрируют свой великолепный наряд. Пеликаны и бакланы из зимних домиков перебрались на просторные водоёмы под открытым небом. Компанию им составили лебеди. Птицы радостно плещутся в воде и чистят перья. А после продолжительных водных процедур выходят на берег обсушиться.
Водные процедуры с солнечными и воздушными ваннами чередует и наша красавица бегемотиха Степанида. С наслаждением втягивая свежий воздух, смакуя его «цветочный букет», Степанида ловит лучики весеннего солнца.
Львы и тигры, которые всю зиму провели в открытых вольерах, также с удовольствием нежатся на солнышке. Наступлению теплых дней радуются и зеленые мартышки с японскими макаками.
На улице и великаны-слоны. Они обсыпаются песком, принимают солнечные ванны и разминают мышцы. Активность и игривость слонов растет с каждым днем.
Что касается весеннего рациона, то его можно охарактеризовать одним словом: свежий. Привычный рацион наших питомцев дополнен и обогащен большим количеством свежей зелени, молодыми побегами травы, ветками с сочными листьями. Поэтому животные витаминизуються!
В этот день может быть типично поведение, когда унылый будничный настрой вдруг сменяется горячим трудовым энтузиазмом или интересом к лицу противоположного пола.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью небольшой дождь, местами гроза, слабый туман. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град и шквал 15-20 м/с.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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