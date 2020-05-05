05.05.2020 11:20

Как в Харьковском зоопарке встречают весну (ВИДЕО)

Весна - время пробуждения природы и зарождения новой жизни. Воздух пронизан удивительными ароматами свежести, на улицах слышно непревзойденное пение птиц, которое настраивает на романтические мысли....



//zoo.kharkov.ua

Питомцы Харьковского зоопарка тоже почувствовали приход весны. Каждый по-своему, но одинаково радостно!



Проснулись медведи. Они уже достаточно активны и с отличным аппетитом. В игривом настроении пребывают верблюды, антилопы канна и лошади Пржевальского, которые радостно резвятся и подставляют бока теплому солнышку.



Самцы павлинов начинают заигрывать перед своими подругами, распустив роскошные веера. Древесные утки каролинки мандаринки образуют пары и активно плещутся в водоемах. Самцы с особым шармом демонстрируют свой великолепный наряд. Пеликаны и бакланы из зимних домиков перебрались на просторные водоёмы под открытым небом. Компанию им составили лебеди. Птицы радостно плещутся в воде и чистят перья. А после продолжительных водных процедур выходят на берег обсушиться.





Водные процедуры с солнечными и воздушными ваннами чередует и наша красавица бегемотиха Степанида. С наслаждением втягивая свежий воздух, смакуя его «цветочный букет», Степанида ловит лучики весеннего солнца.





Львы и тигры, которые всю зиму провели в открытых вольерах, также с удовольствием нежатся на солнышке. Наступлению теплых дней радуются и зеленые мартышки с японскими макаками.





На улице и великаны-слоны. Они обсыпаются песком, принимают солнечные ванны и разминают мышцы. Активность и игривость слонов растет с каждым днем.



Что касается весеннего рациона, то его можно охарактеризовать одним словом: свежий. Привычный рацион наших питомцев дополнен и обогащен большим количеством свежей зелени, молодыми побегами травы, ветками с сочными листьями. Поэтому животные витаминизуються!