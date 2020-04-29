29.04.2020 12:34

В Харьковском гареме родились два сыночка и лапочка-дочка (ФОТО, ВИДЕО)

В харьковском зоопарке долгожданное пополнение в верблюжатнике.



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Два сыночка и лапочка-дочка – такое сокровище получил наш верблюд Саша. Все три верблюдицы, проживающие в Харьковском зоопарке (Шакира, Наташа и Юля), этой весной дали потомство. Верблюжонок Сеня родился 29 марта, 10 апреля появился маленький Кирилл, а через четыре дня Саша уже знакомился с дочкой Эйприл. Поэтому свой девятый день рождения 17 апреля Саша праздновал уже в статусе многодетного отца.

В Харьковский зоопарк самец Саша прибыл из Астрахани еще маленьким верблюжонком в компании таких же маленьких самочек Шакиры и Наташи. В то время это был совершенно неприметный верблюд, флегматичный и несколько ленивый. Но только взглянув на него, наши киперы были единодушны: звездный час верблюда еще впереди, он будет вожаком! Так и случилось! По своему характеру самец смелый и любознательный.

А вот маленький Кирилл – копия папы в детстве – любит полежать, подставляя бока теплому солнышку. Чего не скажешь об Эйприл. Самочка очень активная и общительная. Обожает своих смотрителей: в первую очередь обнюхает, а потом ждет, чтобы ее почесали. Самые маленькие веблюжата находятся в вольере вместе с мамами и папой, поэтому малышам не скучно, можно играть друг с другом вволю. А вот старшему Сене компанию составляет брат Боня, мама и гуанако. С утра до вечера Сеня устраивает «догонялки» с гуанако, поскольку брат Боня на предложения побегать отвечает неохотно и в ответ может даже плюнуть.

Мамочки заботятся о своих детенышах ответственно и очень нежно. И если основой рациона малышей Кирилла и Эйприл является материнское молоко, почтенный Семен Александрович, которому сегодня исполняется месяц, уже пробует взрослые корма – сено, траву, овощи. И маленькие, и взрослые верблюды наслаждаются обществом друг друга в по-настоящему большой семье, греются на теплом солнышке и всем своим настроением говорят: пришла весна!.