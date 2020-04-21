21.04.2020 13:34

В Харькове отпраздновали день рождение самого «прикольного» енота (ФОТО, ВИДЕО)

История питомца очень поучительна и непростая.



://zoo.kharkov.ua

Очаровательная енотовидная собака Чарли празднует сегодня свой третий День рождения. История нашего именинника непростая и очень поучительная. Прежде чем попасть в зоопарк, Чарли был домашним любимцем. По крайней мере, так хотели считать его хозяева. Маленьким щенком харьковчане взяли Чарли в семью на радость ребенку. И надеялись, что животное будет послушным и его можно будет дрессировать, как обычную собаку. Но сильно ошиблись! Любимец рос и по своему поведению абсолютно не походил на собаку. Енотовидные собаки - хищники: злые и диковатые. Они агрессивно относятся к чужакам на своей территории, поэтому не любят домашних животных и детей, да и к взрослым относятся без боязни. Активны животные в основном в сумерках и ночью, а зимой впадают в сон. И самцы, и самки метят территорию. Кроме того, этим животным нужен простор и частые прогулки. А не пребывание в квартире! Поэтому, хозяева решили, чтобы не мучить животное, отдать Чарли в зоопарк.

Так, в трехмесячном возрасте Чарли пополнил большую семью питомцев Харьковского зоопарка. Поселился в просторном вольере, а со временем обзавелся и женой - спутницей нашего красавца стала четырехлетняя самка Соня. Как пара они прекрасно ладят. Первые месяцы жизни в семье сказались в положительном плане: Чарли любит внимание людей и в целом дружелюбный. По гастрономическим предпочтениям ведет себя как настоящий мужчина - ест все: и мясо, и овощи, и каши, а на десерт - сладкие фрукты. С Соней делится и всячески ее оберегает.

История нашего именинника красноречивый пример того, что не каждое животное может стать домашним. Следует относиться ответственно к своим желаниям, ведь животные - не игрушки, а живые существа со своими потребностями, образом жизни и повадками. Итак, будем сознательными! И поздравим нашего Чарли с Днем рождения!