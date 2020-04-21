Главная Темы Харьковский зоопарк В Харькове отпраздновали день рождение самого «прикольного» енота (ФОТО, ВИДЕО)
21.04.2020  13:34   

В Харькове отпраздновали день рождение самого «прикольного» енота (ФОТО, ВИДЕО)

История питомца очень поучительна и непростая.


://zoo.kharkov.ua

Очаровательная енотовидная собака Чарли празднует сегодня свой третий День рождения. История нашего именинника непростая и очень поучительная. Прежде чем попасть в зоопарк, Чарли был домашним любимцем. По крайней мере, так хотели считать его хозяева. Маленьким щенком харьковчане взяли Чарли в семью на радость ребенку. И надеялись, что животное будет послушным и его можно будет дрессировать, как обычную собаку. Но сильно ошиблись! Любимец рос и по своему поведению абсолютно не походил на собаку. Енотовидные собаки - хищники: злые и диковатые. Они агрессивно относятся к чужакам на своей территории, поэтому не любят домашних животных и детей, да и к взрослым относятся без боязни. Активны животные в основном в сумерках и ночью, а зимой впадают в сон. И самцы, и самки метят территорию. Кроме того, этим животным нужен простор и частые прогулки. А не пребывание в квартире! Поэтому, хозяева решили, чтобы не мучить животное, отдать Чарли в зоопарк.

 

 Так, в трехмесячном возрасте Чарли пополнил большую семью питомцев Харьковского зоопарка. Поселился в просторном вольере, а со временем обзавелся и женой - спутницей нашего красавца стала четырехлетняя самка Соня. Как пара они прекрасно ладят. Первые месяцы жизни в семье сказались в положительном плане: Чарли любит внимание людей и в целом дружелюбный. По гастрономическим предпочтениям ведет себя как настоящий мужчина - ест все: и мясо, и овощи, и каши, а на десерт - сладкие фрукты. С Соней делится и всячески ее оберегает.

 

 История нашего именинника красноречивый пример того, что не каждое животное может стать домашним. Следует относиться ответственно к своим желаниям, ведь животные - не игрушки, а живые существа со своими потребностями, образом жизни и повадками. Итак, будем сознательными! И поздравим нашего Чарли с Днем рождения!

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, праздник, енот
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.04 Харьковский зоопарк Василий и Матвей открыли сезон солнечных ванн харьковском зоопарке (ФОТО, ВИДЕО) 07.04 Харьковский зоопарк Харьковские мигранты приподнесли зоопарку неоценимый подарок (ФОТО, ВИДЕО) 31.03 Харьковский зоопарк Зоопарк на карантине, или Как животые соблюдают гигиену (ВИДЕО, ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 