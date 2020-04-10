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10.04.2020  13:31   

Василий и Матвей открыли сезон солнечных ванн харьковском зоопарке (ФОТО, ВИДЕО)

В Харьковском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи.


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Как сообщили зоологи, в зоопарке содержатся шесть бурых и три гималайских медведя. Они спали три месяца. Такое позднее пробуждение можно объяснить поздним залеганием в берлогу и колебаниями температуры.

Традиционно крепче всех спал бурый медведь Матвей, он и проснулся раньше всех. Бурый медведь Вася несколько раз просыпался: то водички попить, то прогуляться.

Сейчас медведи большую часть времени проводят на свежем воздухе, принимая солнечные ванны. На ночевку же возвращаются в теплые берлоги и не слишком активны. Причины тому: температурные показатели и определенные физиологические процессы, которыми сопровождается пробуждения от зимнего сна.

Сейчас медведям не рекомендуется тяжелая пища, ведь в природе в это время косолапые долго постятся. Разве что удастся найти остатки добычи крупного хищника. Учитывая это, рацион наших медведей состоит из легких кормов: пророщенный овес, морковь, свекла, яблоки, каши. Рыбу и мясо будем вводить постепенно, чтобы не нагружать пищеварительную систему. А пока у наших подопечных весенняя диета: облегченный рацион, много свежего воздуха и теплого солнца!, - рассказали в зоопарке.

 

 

Источник:   SQ
 Тэги:  зоопарк, медведь, харьков, спячка, берлога
 
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