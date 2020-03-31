31.03.2020 10:38

Зоопарк на карантине, или Как животые соблюдают гигиену (ВИДЕО, ФОТО)

В Харьковском зоопарке рассказали, как животные ухаживают за собой.



//zoo.kharkov.ua

К гигиеническим процедурам животные относятся ответственно и уделяют им много времени, утверждают сотрудники зоопарка..



Например, приматам поддерживать чистоту помогает груминг - уход за волосяным покровом. Этот процесс выражается во взаимном обыскивании шерсти.

На первый взгляд может показаться, что приматы ловят паразитов. На самом деле, наличие паразитов у здоровых особей - явление редкое. Помимо ухода за шерстью, груминг нужен для поддержания дружеских отношений в группе.



Так же как шерсть у приматов, в постоянном уходе нуждаются перья птиц. Чистка перьев клювом помогает расправить их, сделать эластичными. Кроме того, распушенные перья помогают поддерживать постоянную температуру тела птицы.





Представители семейства кошачьих тщательно и долго вылизывают свою шерсть. Только проснувшись, лев Ричард сразу переходит к процедурам красоты. Царь зверей с самого утра стремится выглядеть отлично.





Тигр Елисей, учитывая юный возраст и игривый характер, предпочитает грязевые ванны. Большой котенок барахтается в грязи, получая от этого колоссальное удовольствие и пользу. Ведь даже грязь полезна. Это подтверждают свиньи. Грязь животные используют для личной гигиены, чтобы избавиться от паразитов. Поэтому грязевая ванна по своему эффекту будто душ.





Освежающий водный душ по несколько раз в день, особенно в жаркую погоду, принимают наши слоны Аун и Тенди. После купания слоны обсыпаются песком. Корочка, которая образуется в результате песочной ванны, уберегает кожу от ожогов и укусов насекомых, как защитный крем.

Песку как средству гигиены отдают предпочтение и антилопы, и шиншиллы.





А вот кто вовсю демонстрирует свою опрятность, так это еноты Мэн и Шоу. Животные тщательно моют руки и, прежде чем что-то съесть, живо полощут пищу. Это стоит взять на вооружение всем: ответственно относиться к своему здоровью и не пренебрегать водными процедурами. Ведь чистота - залог здоровья!