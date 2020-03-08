8 Марта в парке Горького: программа праздника

Маленьких гостей парка ждет квест «Бал принцесс», а прекрасную половину – конкурс «Сильная Женщина»
Программа праздника:
Главная сцена
13.00 - 14.00 Мини-диско «Танец для мамы»
14.00 - 15.30 Шоу-программа «В гостях у Весны»
17.30 - 19.00 Конкурс «Сильная Женщина»
19.00 - 20.00 Концерт кавер группы «Льюис Кэрол»
20.00 - 22.00 Молодежная дискотека
Развлекательный центр
12.00 - 13.00 Мини-диско «Во дворце»
14.00 - 16.00 Игровой квест «Бал Принцесс»
14.00 - 17.00 Школа рукоделия «Весенний цветок»
18.00 - 19.00 Развлекательная программа «Волшебный мир»
Ретро-парк
14.00 - 18.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 - 18.00 Вокальная программа «Споем, друзья!»
В программе возможны изменения
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Удача ждет тех, кто не боится решительных действий. Звезды наделяют энергичностью, верой в себя и удачливостью, так что самое разумное – перейти от слов к делу.
Весна продолжается: синоптики обещают теплые, пусть и не всегда солнечные выходные.
По давно сложившейся традиции первый официальный праздник весны посвящен прекрасному полу, а учредили его... сами женщины.
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