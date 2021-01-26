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26.01.2021  13:38   

Городской приют для животных проводит акцию ко Дню влюбленных

Харьковский городской приют для бездомных животных предлагает всем желающим принять участие в социальной акции «Валентинка для животного».

Городской приют для животных проводит акцию ко Дню влюбленных

КП «Центр обращения с животными» приглашает харьковчан принять участие в социальной акции и прислать полюбившемуся животному валентинку. «Подарить бездомным кошкам и собакам частичку своей любви может каждый из нас, возраст участников акции не имеет значения. Создать валентинку для животного может как школьник, так и пенсионер», - отметили в центре.

Чтобы принять участие в акции, нужно:

- написать письмо одному из воспитанников харьковского городского приюта (анкеты собак и кошек можно найти на сайте предприятия по ссылке);

- сделать или приобрести валентинку (размер не важен);

- прислать свое письмо с валентинкой по почте в Харьковский городской приют по адресу: г. Харьков, 61031, пр. Гагарина, 358, КП «Центр обращения с животными».

Письма с валентинками принимаются до 10 февраля. Как сообщили в приюте, каждая собака и каждый котик получит свое письмо с пожеланиями от харьковчан 14 февраля. Лучшие письма будут опубликованы в социальных сетях предприятия и украсят стенды в pets-friendly дворе по улице Библика.

Источник:   ХГС
 Тэги:  защита животных, приют, день влюбленных, валентинка, харьков
 
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