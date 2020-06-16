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16.06.2020  15:06   

Понад сім тисяч мешканців харківського притулку для тварин знайшли господарів (ФОТО)

За 8 років роботи КП «Центр поводження з тваринами» понад 7 тис. його мешканців знайшли новий будинок і господарів.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у притулку, цими вихідними установа відзначила відразу дві святкові дати - 8 років з дня заснування і ювілейний 300-й День відкритих дверей. В рамках заходу усі бажаючі змогли вигуляти тварин і відвідати котячий будинок.

«Спасибі всім, хто з розумінням підходив до нових правил проведення вигулу і, не дивлячись на спеку, дотримувався маскового режиму і тримав дистанцію. Ми вдячні, що багато людей цікавляться, приїжджають провідати тварин, провести з ними час, спілкуються з нашими волонтерами і беруть участь у житті центру. Кожен день вихованці притулку їдуть у нові сім'ї, і це найкращий подарунок для всіх нас!» - зазначили в центрі.

У притулку нагадали, що для участі в Дні відкритих дверей необхідно зареєструватися на офіційному сайті підприємства або зателефонувати за телефонами: 754-97-04; 067-920-79-04.



Довідка. За час роботи КП «Центр поводження з тваринами» було проведено 400 екскурсій для школярів, близько 120 занять з каністерапії для людей з інвалідністю та алго- і наркозалежних. Понад 3 тис. жителів пільгових категорій змогли скористатися послугами пільгової стерилізації домашніх вихованців у ветеринарній клініці «Соціальний ВЕТцентр».

Источник:   ХМР
 Тэги:  защита животных, харьков, собака, день открытых дверей
 
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