16.06.2020 15:06

Понад сім тисяч мешканців харківського притулку для тварин знайшли господарів (ФОТО)

За 8 років роботи КП «Центр поводження з тваринами» понад 7 тис. його мешканців знайшли новий будинок і господарів.



// city.kharkov.ua

Як повідомили у притулку, цими вихідними установа відзначила відразу дві святкові дати - 8 років з дня заснування і ювілейний 300-й День відкритих дверей. В рамках заходу усі бажаючі змогли вигуляти тварин і відвідати котячий будинок.

«Спасибі всім, хто з розумінням підходив до нових правил проведення вигулу і, не дивлячись на спеку, дотримувався маскового режиму і тримав дистанцію. Ми вдячні, що багато людей цікавляться, приїжджають провідати тварин, провести з ними час, спілкуються з нашими волонтерами і беруть участь у житті центру. Кожен день вихованці притулку їдуть у нові сім'ї, і це найкращий подарунок для всіх нас!» - зазначили в центрі.



У притулку нагадали, що для участі в Дні відкритих дверей необхідно зареєструватися на офіційному сайті підприємства або зателефонувати за телефонами: 754-97-04; 067-920-79-04.





Довідка. За час роботи КП «Центр поводження з тваринами» було проведено 400 екскурсій для школярів, близько 120 занять з каністерапії для людей з інвалідністю та алго- і наркозалежних. Понад 3 тис. жителів пільгових категорій змогли скористатися послугами пільгової стерилізації домашніх вихованців у ветеринарній клініці «Соціальний ВЕТцентр».