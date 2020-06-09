09.06.2020 14:01

У притулку для тварин пройшов День відкритих дверей

Перший після ослаблення карантину День відкритих дверей відбувся 7 червня у КП «Центр поводження з тваринами».



// city.kharkov.ua

Як повідомили на підприємстві, у гостей притулку була можливість вигуляти вподобаних тварин. Захід відвідало близько 100 харків'ян, але на майданчиках для вигулу і дресирування собак знаходилося одночасно не більше 20 осіб.

«Два довгих місяці наші вихованці чекали зустрічі з людьми. І цієї неділі притулок відкрив двері для бажаючих подарувати увагу і провести вільний час з бездомними тваринами», - зазначили у притулку.



Співробітники КП «Центр поводження з тваринами» подякували відвідувачам за те, що вони з розумінням поставилися до нововведень, пов'язаних із карантином. Зокрема, для участі необхідна була попередня реєстрація, наявність масок або респіраторів і дотримання безпечної дистанції під час вигулу тварин.