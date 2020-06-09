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09.06.2020  14:01   

У притулку для тварин пройшов День відкритих дверей

Перший після ослаблення карантину День відкритих дверей відбувся 7 червня у КП «Центр поводження з тваринами».


// city.kharkov.ua

Як повідомили на підприємстві, у гостей притулку була можливість вигуляти вподобаних тварин. Захід відвідало близько 100 харків'ян, але на майданчиках для вигулу і дресирування собак знаходилося одночасно не більше 20 осіб.

«Два довгих місяці наші вихованці чекали зустрічі з людьми. І цієї неділі притулок відкрив двері для бажаючих подарувати увагу і провести вільний час з бездомними тваринами», - зазначили у притулку.

Співробітники КП «Центр поводження з тваринами» подякували відвідувачам за те, що вони з розумінням поставилися до нововведень, пов'язаних із карантином. Зокрема, для участі необхідна була попередня реєстрація, наявність масок або респіраторів і дотримання безпечної дистанції під час вигулу тварин.

Источник:   ХМР
 Тэги:  защита животных, харьков, собака, день открытых дверей
 
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