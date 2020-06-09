У притулку для тварин пройшов День відкритих дверей

Перший після ослаблення карантину День відкритих дверей відбувся 7 червня у КП «Центр поводження з тваринами».
Як повідомили на підприємстві, у гостей притулку була можливість вигуляти вподобаних тварин. Захід відвідало близько 100 харків'ян, але на майданчиках для вигулу і дресирування собак знаходилося одночасно не більше 20 осіб.
«Два довгих місяці наші вихованці чекали зустрічі з людьми. І цієї неділі притулок відкрив двері для бажаючих подарувати увагу і провести вільний час з бездомними тваринами», - зазначили у притулку.
Співробітники КП «Центр поводження з тваринами» подякували відвідувачам за те, що вони з розумінням поставилися до нововведень, пов'язаних із карантином. Зокрема, для участі необхідна була попередня реєстрація, наявність масок або респіраторів і дотримання безпечної дистанції під час вигулу тварин.
Про сегодняшний день можно сказать: «Ум и сердце не в ладу». Из-за этого возможны переживания, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими.
Утро в Харькове будет ясным, во второй половине дня на небе появятся облака. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Хотя история умалчивает кем и когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его популярности.
влажность:
давление:
ветер: