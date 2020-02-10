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10.02.2020  17:06   

У Харкові найменша кількість бездомних собак

У Харкові зафіксували найменшу кількість бездомних собак у порівнянні з іншими містами України.


// city.kharkov.ua

Такі результати були оприлюднені за підсумками другого незалежного підрахунку бездомних тварин, проведеного в місті в грудні 2019 року.

Як повідомили в КП «Центр поводження з тваринами», підрахунок провели фахівці кафедри прикладної біології, водних біоресурсів і мисливського господарства ім. професора О. С. Тертишного Харківської державної зооветеринарної академії та Харківського територіального відділення «Горизонт» Федерації службово-спортивного собаківництва України. Дослідження проводилося за методикою, розробленою Міжнародним товариством захисту тварин (WSPA) і рекомендованою Міжнародною коаліцією поводження з тваринами-компаньйонами (ICAM).

Згідно з підрахунком, в місті Харкові налічується 629 бездомних собак, плюс/мінус 15% (методологічно прийнятна похибка), 40% з яких, швидше за все, - домашні і самостійно гуляють на вулиці. І це на 40% менше, ніж в 2013 році. У порівнянні з даними організації «Animal-id.net», яка проводить підрахунки безпритульних собак в інших містах України, цей показник є найменшим. Зокрема, в Києві на 100 тис. населення припадає 82 собаки, у Миколаєві - 928,4, Одесі - 179,8, Дніпрі - 235 і у Харкові - 43 собаки.

Нагадаємо, перший підрахунок безпритульних тварин, який встановив скорочення їх чисельності на 40%, проводився в Харкові в 2013 році в рамках співпраці Харківської міськради з британською зоозахисною організацією «Naturewatch Foundation».

Як зазначають фахівці, два основних джерела появи бездомних собак на вулиці: домашні тварини (самовигул, викинуті, загублені), а також неконтрольоване розмноження безпритульних собак.

Фахівці рекомендують відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців і нагадали, що в КП «Центр поводження з тваринами» діє програма пільгової стерилізації домашніх тварин, якою можуть скористатися громадяни пільгових категорій.

Источник:   ХМР
 Тэги:  защита животных, харьков, собака, бродячая
 
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