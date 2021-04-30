30.04.2021 21:50

Локацию для отдыха на улице Ахсарова откроют ко Дню защиты детей (ФОТО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов 30 апреля ознакомился с ходом строительных работ на ул. Ахсарова, 3, 5, 7, где полностью реконструируется общий двор этих жилых домов.



Фото: Василий Голосный

В начале марта он встречался с жителями этого микрорайона, которые высказали просьбу благоустроить всю придомовую территорию. В настоящее время рабочие занимаются подготовкой локации для установки детской и спортивной площадок, асфальтируют тротуары и готовятся асфальтировать внутриквартальную дорогу.



«Как сказали местные жители, мы делаем мини-парк Горького. И это приятно, что они ценят наши старания. Здесь появятся качели, карусели, скамейки, большая спортивная зона с резиновым покрытием, чтобы избежать травм. В общем, на этой локации смогут интересно проводить время и дети, и взрослые. Внутриквартальные дороги, тротуары, парковка, ливневка – все будет сделано до 1 июня, и в День защиты детей мы откроем эту локацию», - отметил Игорь Терехов.